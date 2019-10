Malines se joue de l'Antwerp et le dépasse au classement - © JOHAN EYCKENS - BELGA

FC Malines - Antwerp : Le résumé - Pro League - 11ème Journée - 20/10/2019 Malines s'est imposé 3-1 devant son public dimanche après-midi face à l'Antwerp à l'occasion de la 11e journée de Pro League. Les Sang et Or profitent de ce succès pour grimper à la quatrième place avec 20 points comme Gand (3e). L'Antwerp reste lui bloqué à 17 points et occupe la 5e position.