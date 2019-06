Malines 'relégué' en D1B, Waasland-Beveren blanchi, le Beerschot-Wilrijk promu

Le verdict de la Commission d'Appel des litiges de l'Union Belge est tombé samedi dans le dossier de fraude dans le milieu du football belge. Le KV Malines ne montera pas en D1A. Les Sang et Or ont été condamnés à rester en D1B après avoir conquis sportivement la promotion. Malines a réagi en annonçant qu'il allait "étudier le dossier et envisageait de faire appel" devant la CBAS.

Waasland – Beveren a pour sa part été retenu "non coupable" et reste donc dans l’élite du football belge. Ses deux administrateurs ont en revanche été sanctionnés pour ne pas avoir satisfait au devoir d’information. Ces décisions permettent au Beerschot-Wilrijk de monter en D1A.

En plus de sa relégation, Malines est interdit de Coupe d’Europe et de participation à la prochaine Coupe de Belgique et débutera le prochain championnat avec 12 points de pénalité répartis sur les deux périodes de D1B. Les quatre administrateurs du KV Malines mis en cause dans cette affaire ont été condamnés pour falsification de la compétition.

Les trois agents de joueurs (Dejan Veljkovic, Walter Mortelmans et Thomas Troch) ont également été punis par l’Union Belge car "coupables pour des faits de falsification de la compétition". Olivier Myny, joueur de Wassland-Beveren la saison dernière, est blanchi.

A noter que La Gantoise, 5e des playoffs 1, récupère la place européenne de Malines et disputera donc le 2e tour préliminaire d’Europa League.