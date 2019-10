Malines, réduit à dix, s'impose 0-2 à Eupen

Le FC Malines s'est imposé 0-2 à Eupen samedi lors de la 10e journée du championnat de Belgique de football.

Les Malinois ont inscrit leurs deux buts alors qu'ils étaient réduits à dix à la suite de l'exclusion de Swinkels à la 40e minute. Vanlerberghe a ouvert le score en fin de première période et Togui a planté le second but à la 73e minute.

Malines pointe au 4e rang avec 17 points, autant que La Gantoise, qui se rend à Bruges dimanche après-midi (14h30) pour la 'Bataille des Flandres'. Le Club Bruges est leader avec 20 points, un de plus que le Standard, qui affrontera l'Antwerp, 5e (16 points) dimanche à 18h00à Anvers.

Eupen pointe au 14e rang avec 6 points, 3 de plus que le CS Bruges, lanterne rouge.