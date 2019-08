Malines poursuit sur sa lancée et rejoint Bruges, Genk se réveille

Malines continue de surprendre en ce début de saison de Pro League. Les promus ont écarté le Cercle de Bruges et ont engrangé une nouvelle victoire qui permet au Kavé de revenir à la hauteur du FC Bruges au classement. Genk a retrouvé des couleurs et a passé quatre buts à Waasland-Beveren (0-4).



Mené au score à la pause après le but de Dabila, le Malinwa a inversé la tendance en deuxième période. Togui (60e), Strom sur penalty (66e) et De Camargo (83e) ont alimenté le marquoir. Après quatre journées, Malines est toujours invaincu et compte 10 points. Comme le leader brugeois.



Au Freehtiel, on a assisté au réveil du champion. Après deux défaites, le Racing a renoué avec la victoire et il y a ajouté la manière. Paintsil a mis les Limbourgeois sur les rails (21e), puis Samatta a fini le travail avec un triplé (53e, 68e et 86e). Felice Mazzu et ses joueurs remontent à la 7e place du classement.