Malines pourra accueillir 5200 spectateurs dans son stade face à Ostende

Gand - Malines : le résumé (1-0) - Pro League - 30/08/2020 En clôture de cette 4e journée de Pro League, Gand s'est imposé 1-0 contre Malines. Les Buffalos n'ont dû leur salut qu'à un but de Niangbo sur un service trois étoiles de Yaremchuk à la demi-heure. Grâce à ces premiers points de la saison, les hommes de Lazlo Böloni, embourbés en fond de classement, se donnent de l'air et mettent fin à une spirale infernale de trois défaites inaugurales consécutives. Du côté du KV, c'est un second revers d'affilée après la défaite 2-3 à domicile face au Cercle la semaine dernière. Les Malinois sont 12e avec 4 points sur 12, les Gantois 14e sur 18 avec trois points.