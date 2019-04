Malines et Waasland-Beveren convoqués, Eupen-Mouscron classé sans suite

Les clubs du FC Malines et de Waasland-Beveren sont convoqués devant la Commission des litiges d'appel pour le football professionnel dans le cadre de l'enquête liée à des faits éventuels de falsification de la compétition la saison passée, a indiqué mardi l'Union belge de football (URBSFA). Treize personnes (principalement des dirigeants ainsi que quatre agents) ont également reçu une convocation.

La fédération a annoncé mardi après-midi que l''enquête disciplinaire liée à des faits éventuels de falsification la saison passée lors des matches Eupen - Mouscron et FC Malines - Waasland-Beveren a été clôturée. Le dossier concernant la rencontre Eupen - Mouscron a été classé sans suite.

Selon nos informations, le parquet fédéral en la personne de Kris Wagner requiert la rétrogradation des deux clubs concernés, Waassland-Beveren et le F.C.Malinois, en division 1B. Et Le parquet demande que Malines commence en D1b avec un passif de moins 12 points.

Cela voudrait donc dire que le parquet applique strictement le règlement et prend en compte la période des faits délictueux et non leur divulgation (moment où Malines était déjà en D1B) Sans quoi le club malinois se serait retrouvé en D1 amateurs.

Si les sanctions devaient être appliquées au bout de la procédure, Lokeren resterait en division 1A et Beerschot-Wilrijk y accéderait. Il n’est pas impossible que des des sanctions individuelles soient aussi requises par le parquet à l’encontre de certains protagonistes du dossier (selon nos informations, le parquet demanderait l’interdiction d’exercer durant 10 ans dans le monde du football pour les dirigeants malinois).

La Commission des litiges d'appel pour le football professionnel se réunira le 30 avril pour établir le calendrier relatif au traitement du dossier FC Malines - Waasland-Beveren.

Sur base de ce calendrier la Commission des litiges d'appel pour le football professionnel traitera le dossier concernant cette rencontre le plus vite possible.

Un éventuel appel serait traité par la CBAS (Cour belge d'arbitrage pour le sport).

Le but est d'avoir une décision définitive le plus vite possible et au plus tard pour le 30 juin 2019 (en ce compris un appel éventuel), précise l'Union belge de football.

Les personnes convoquées

- Thierry STEEMANS directeur financier Malines

- Olivier MYNY joueur Waasland-Beveren

- Olivier SOMERS administrateur Malines

- Johan TIMMERMANS président Malines

- Dirk HUYCK président Waasland-berveren

- Stefan VAN ROY directeur sportif Malines

- Walter CLIPPELEYN et Jozef VAN REMOORTEEL (Waasland-Beveren)

- Dejan VELJKOVIC agent de joueurs

- Evert MAESCHALCK agent de joueur

- Thomas TROCH agent de joueurs

- Olivier SWOLFS CEO Waasland-Beveren