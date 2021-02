Malines et Gand partagent l'enjeu et loupent l'occasion de se rapprocher du top 4 - Malines et Gand... Dans ce match d’ouverture de la 27e journée de Pro League, Malines et La Gantoise n’ont pas réussi à se départager. Les Buffalos avaient ouvert la marque par Yaremchuk mais ont vite été rejoints par les Malinois suite à un but de Storm. Score final : 1-1. Les Gantois sont les premiers à être dangereux. A la 6e, Tissoudali s’infiltre dans la défense malinoise mais sa frappe est repoussée par Thoelen. Les Buffalos prennent méritoirement l’avantage à la 10e grâce à un but de Yaremchuk bien servi par Tissoudali. Malines réagit vite et bien. Storm, trouvé par Walsh au point de penalty, envoie le ballon au fond du but et remet les deux équipes à égalité (16e). A la 21e, La Gantoise se crée une nouvelle opportunité. A la suite d’un bon pressing, les Buffalos récupèrent le ballon haut mais Niangbo ne parvient pas à tromper Thoelen. Sur l’action suivante, la frappe de Storm est déviée par Kums sur le poteau. L’arbitre avait de toute façon signalé un hors-jeu. Storm est à nouveau dangereux à la 25e. Lancé dans le dos de la défense gantoise, il se présente seul face à Bolat mais sa frappe manque de précision et passe à côté. Juste avant la mi-temps, Kums tente sa chance depuis l’entrée du rectangle mais sa frappe passe au-dessus. Le match est ouvert et les deux équipes ont des possibilités pour prendre l’avantage mais aucune n’y parvient et malinois et gantois rentrent dos à dos au vestiaire. Le début de deuxième mi-temps est moins animé. A part une tête de De Camargo à côté (46e), les occasions se font rares. Juste avant l’heure de jeu, Bolat doit tout de même se détendre pour détourner une frappe lointaine de Vanlerberghe. A la 61e, la frappe hors-rectangle de Dorsch est captée par Thoelen. Storm, décidemment le joueur le plus actif de la rencontre, prend Bolat à contrepied mais son tir termine dans le filet latéral (72e). A la 78e, Mrapti tente sa chance mais sa frappe enveloppée n’est pas cadrée. Le score ne bougera plus. Ce match nul n’arrange aucune des deux équipes. Malines est 7e avec 40 points et rate l’occasion de se rapprocher des Playoffs 1. La Gantoise est 12e et totalise 37 points.