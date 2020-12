Malines écarte Mouscron et finit l’année sur un 6 sur 6

Malines s’est imposé face à Mouscron en clôture de la 19e journée de Pro League. Le Kavé a mené, a été rejoint avant d’émerger. Il finit l’année avec 6 sur 6 qui lui donne de l’air en bas de classement. Après trois matches sans défaite, l’Excel connaît, lui, un coup d’arrêt.



Mohamed a répondu au but d’ouverture de Mrabti et puis Shved, sorti du banc, a offert la victoire aux Malinois.



Au classement, Malines est désormais 13e et compte 20 unités, soit trois points d’avance sur les deux places de relégables. Mouscron, 17 points, reste dernier.