Malines - Anderlecht : l'heure de la renaissance pour les Mauves? (Live audio et commenté 18h15)

L'heure du renouveau a-t-elle sonné pour Anderlecht? Le Sporting se déplace à Malines ce dimanche en ouverture de sa saison. Une rencontre à prendre très au sérieux pour débuter de la meilleure des manières l'exercice 2020-2021, et oublier un petit peu les saisons dernières.

A Anderlecht comme à Malines, on a les crocs. L'envie de jouer au foot, de retrouver les joies de la victoire. Tout cela sera forcément un peu moins savoureux sans les supporters, tenus à l'écart des stades au moins jusqu'en septembre. Mais malgré tout et même plus que tout on voudra gagner cette rencontre. Les Mauves doivent se relever rapidement d'une saison compliquée et concrétiser petit à petit le projet Kompany. Vincent qui sera absent en raison d'une blessure contractée pendant la préparation.

Pour réaliser ses objectifs, Anderlecht compte sur ses jeunes mais pas seulement. Les Mauves ont été actifs sur le marché des transferts. Le club a notamment enregistré les arrivées de Mustapha Bundu, Percy Tau, Bogdan Mykhaylichenko mais aussi les prolongations de contrat d'Antoine Colassin et Francis Amuzu. Avec tout de même le départ de Kemar Roofe. Il y a donc des changements dans cette équipe et de nouvelles garanties. Les premiers résultats de ces décisions, dès 18h15 ce soir à Malines.