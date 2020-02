Anderlecht abat une de ses dernières cartes dans la course aux PO1. Les Bruxellois se rendent à Malines. Les deux équipes sont côte à côte au classement avec 34 points, tout comme Zulte Waregem, à quatre longueurs de Genk (qui joue jeudi en match d’alignement à l’Antwerp).

Alors qu’il restera quatre journées encore à disputer ensuite, le battu sera probablement écarté définitivement de la lutte pour le dernier ticket des playoffs alors qu’un partage n’arrangera personne. Anderlecht (7 sur 9) aborde ce match capital dans de meilleures conditions que Malines, battu lors de ses quatre dernières sorties.

Le phase par phase :

2': Première incartade d'Anderlecht. Joveljic profite du laxisme dans l’arrière-garde malinoise pour se présenter devant Castro. Son ballon piqué est légèrement excentré et file à quelques centimètres du poteau. Alerte sans frais pour le KV.

5' : Nouvelle action en faveur des Mauves. Cobbaut reprend un un centre au cordeau de la gauche. Son envoi, tout en puissance, fuse mais file à côté.

14' : Malines se dévoile enfin. Vranckx est à la finition de la première véritable velléité offensive locale mais son envoi, à l'entrée du grand rectangle, file largement au dessus.

17': Doku s'en sort très bien. Auteur d'une vilaine semelle sur la cheville de Vranckx, la jeune pépite bruxelloise hérite d'un carton jaune. Pour le même prix, il aurait pu être exclu. Les Malinois sont furieux.

21' (BUT NON VALIDÉ) : Vlap passe à deux doigts d'ouvrir le score. Le Batave reprend parfaitement un centre de l'intenable Murillo et crucifie Castro. L'arbitre annule but pour un hors-jeu. Décision justifiée.

28': Anderlecht pousse ! Cette fois, c'est Amuzu qui se montre offensivement en reprenant un centre de la gauche. Il se détend bien mais son coup de casque n'est pas cadré.

37': Premier véritable arrêt de Van Crombrugge. Sur une remise en jeu côté droit et suite à une déviation malinoise, Bijker hérite du cuir et déclenche une lourde frappe...trop centrée pour inquiéter le portier mauve.

42': Superbe numéro du jeune Kaboré (18 ans) qui se lance dans un solo, perfore la défense anderlechtoise avant de buter sur l'impeccable Van Crombrugge. Deuxième alerte pour le Sporting.

44': (CARTON ROUGE)