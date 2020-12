Malgré deux bijoux de Musona sur coup franc, Zulte Waregem arrache la victoire à Eupen

Du caviar, c’est ce que Musona nous a servi ce mardi soir lors du match reporté de la 16e journée de Pro League entre Eupen et Zulte Waregem. Et par deux fois s’il vous plaît. Tout d’abord en première période, l’ancien joueur d’Anderlecht s’est permis de lober le gardien adverse via un superbe coup franc de plus de 40 mètres.

Ensuite à la 57e. Toujours sur coup franc. Mais cette fois Musona s’est chargé d’enrouler son coup de patte qui laisse pantois Bostyn. C’est 2-0 et on pense qu’Eupen a fait le plus dur.

Pourtant, dans le dernier quart d’heure, Dompé s’en va en face-à-face et mettre un petit pont à Defourny et redonne un peu d’espoir aux hommes de Franky Dury. Un espoir qui intervient à la 82e et 85e. C’est tout d’abord Gianni Bruno qui inscrit son 8e but de la saison et ramène les équipes à égalité. Avant qu’Olivier Deschacht ne donne la victoire aux visiteurs.

Avec cette victoire importante, Zulte Waregem est 12e, à un point du Standard. Eupen est, avec 20 points, 14e du général, mais avec des matches de retard. Ce match devait se dérouler le 13 décembre mais a été reporté en raison des nombreux cas de coronavirus au sein du club d'Eupen. Les Pandas ont encore deux matches en retard à jouer : le 6 janvier contre Genk et le 12 janvier à Ostende.