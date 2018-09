Makelele: "Si on travaille ensemble, on a les capacités pour faire mal à n'importe qui"

Claude Makelele respire, il vient de réaliser un 6/6 avec Eupen. Des victoires contre Mouscron mais contre le Standard surtout (2-1). Une victoire ce samedi que ses hommes sont allés chercher au mental. Une grande satisfaction pour le coach français évidemment.

Juste après la rencontre c'est un entraîneur fier de ses joueurs et soulagé qui s'est confié au micro de la Pro League : "Même en perdant 1-0, je leur ai dit que tout était possible. On a les capacités physiquement, tactiquement et mentalement de faire mal à n'importe qui mais il faut travailler ensemble. Ils ont fait le boulot, ils ont su attendre le bon moment. C'est vrai qu'on a fait le dos rond pendant un moment parce qu'on est tombé sur une bonne équipe. On peut le dire et je l'ai dit dès le départ. Je pense que ce sera une équipe qui finira devant nous de toute façon. Ils jouent le titre. Il y a eu les ingrédients, des combinaisons. On a été patient, on ne s'est pas précipité. On a joué notre football, parce que c'est ce que je leur dit : pour s'en sortir dans ce championnat il faut avoir la capacité de jouer. Je suis très content pour mes joueurs aujourd'hui."

Plus encore que leur football, leur caractère a été déterminant: "Je leur ai dit: il faut oser. On a su jouer dans les intervalles, passer sur les côtés, et jouer de temps en temps longs pour les pousser à défendre derrière leur but. Ce qui est difficile. On les a reculé vers leur but et puis les occasions se sont présentées. C'est fois ça a payé, d'habitude ça ne paie pas. C'est bien pour la suite mais on va continuer à travailler parce que rien n'est fini on est qu'au début du championnat."