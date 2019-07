Mais qui est donc Michel Vlap, le nouveau renfort anderlechtois ?

C’est enfin officiel. Après de longues semaines de transactions, Michel Vlap est officiellement anderlechtois. Il vient renforcer un secteur de l’entrejeu bruxellois souvent pointé du doigt la saison dernière. Jeune, vivace, décisif, le Néerlandais est considéré comme un grand espoir dans son pays. Chez nous, il est plus méconnu. Présentation.

Octobre 2017. Une soirée à priori anodine. Heerenveen accueille l’AZ Alkmaar dans le cadre de la 7e journée d’Eredivisie. Les locaux sont dominés. Pourtant, contre le cours du jeu, ils parviennent à ouvrir la marque. Et tout part des pieds d’un certain Michel Vlap. Dos au jeu, il se retourne et sollicite son partenaire à l’entrée du grand rectangle. Celui-ci lui remet astucieusement en un temps. Excentré côté gauche, Vlap rentre dans le petit rectangle et ajuste le portier local d’une frappe puissante dans le plafond. Chirurgical. Malgré ce but, les visiteurs s’inclineront 1-2. Mais l’essentiel est ailleurs. Pour sa première titularisation avec son club de toujours, le jeune médian a marqué des points. Et a surtout entériné le début de sa carrière professionnelle.

Parce que par la suite, il ne va plus jamais vraiment quitter le onze de départ des Superfriezen. Son entraîneur lui fait confiance et il lui rend bien. Deux buts et deux passes décisives lors des cinq matches suivants. Dans son sillage, Heerenveen réalise une saison solide que le club termine à la 8e place. A 20 ans à peine, Vlap devient déjà l’un des chouchous du public batave. Parce qu’il a le sens du jeu. Il aime les changements de rythme inattendus. Les frappes de loin fulgurantes. Ou les passes en profondeur tranchantes.