Mais qui est donc Kemar Roofe, le nouveau renfort anderlechtois ?

Alors qu’il semblait de plus en plus urgent de renforcer un contingent offensif jugé trop léger, les dirigeants d’Anderlecht ont décidé de casser leur tirelire en attirant Kemar Roofe, un attaquant jamaïcain de 26 ans. Évoluant à Leeds, en Championship, depuis 2016, il est plutôt méconnu chez nous. Présentation. Kemar Roofe, c’est avant tout l’histoire d’un jeune attaquant qui a enchaîné les prêts en début de carrière. L'itinéraire d'un homme qui a mis longtemps avant d’enfin trouver une certaine stabilité. Formé à West Bromwich, il n'intègre pas l'équipe première puisque dès ses débuts, en 2011, il est cédé à Vikingur…en Islande. Il n’y disputera que deux petites rencontres avant de revenir au Royaume.

Prêt à éclore Pendant plusieurs saisons, Roofe va ensuite être baladé de club en club, de division en division. Un prêt à Northampton Town en 2012 avant de transiter par Cheltenham Town (2013), Colchester United (2014), et finalement Oxford United (2015), de modestes formations anglaises. Diverses expériences plus ou moins couronnées de succès, qui vont avoir le mérite de forger ce caractère de bosseur qui caractérise le Jamaïcain. Et alors que son talent semblait réticent à éclore, Roofe va faire son trou lors de sa dernière escale, à Oxford United. En l’espace de quelques mois, il s’impose comme l’une des figures de proue de l'équipe. Il compense un physique plutôt fluet (1.78, 67 kilos) par une vivacité et un sens du but. Il contribue d'ailleurs à la belle épopée de ses couleurs en FA Cup, se permettant même le luxe d’inscrire deux buts pour évincer Swansea City. Des prestations encourageantes qui vont convaincre Leeds United de débourser 3,5 millions d’euros pour s’attacher ses services. Nous sommes alors à l’aube de l’été 2016.

Roofe et Bielsa, inattendu coup de foudre footballistique

Pendant trois ans, Kemar Roofe défend les couleurs des Whites. Trois exercices lors desquels il est monté irrémédiablement en régime. Immédiatement propulsé titulaire, il pose des statistiques honnêtes (à défaut d'être renversantes) dès sa première saison (4 buts, 6 passes décisives). Lors de l'année suivante, il augmente son capital buts et commence à véritablement peser sur le jeu de son équipe (11 réalisations, 3 passes décisives). Mais sa meilleure saison en carrière, l'exercice 2018-2019, coïncide avec l'arrivée d'un homme sur le banc de touche : Marcelo Bielsa. L'illustre technicien argentin, adepte du jeu de possession à la Guardiola, va responsabiliser l'attaquant qui va parfaitement le lui rendre. Débarqué à Leeds en tant qu'ailier, il s'est rapidement mué en second attaquant, sous la houlette de l'entraîneur argentin. "Il a transformé mon jeu, chaque jour j'apprenais quelque chose de nouveau" avoue Roofe sans concession. Et malgré plusieurs blessures persistantes à la cheville et au mollet qui le forceront à rater 16 matches, il inscrira 14 buts et délivrera deux passes décisives en 32 rencontres.

Des buts, un caractère plutôt facile à gérer mais des blessures Kemar Roofe, c'est donc avant tout un joueur qui coche plusieurs cases. Du côté pile, on pointera un caractère facile à gérer, un joueur qui n'hésite pas à se fondre dans un groupe sans faire de vagues. Un bosseur, rapide, vif et doté d'une intelligence de jeu et d'un sens du placement au dessus de la moyenne. Du côté face cependant, tout n'est pas parfait. On pointera un physique plutôt frèle et donc friable. Souvent sujet aux blessures, on l'a dit, il débarque à Saint-Guidon en étant touché à la cheville. Pas sûr donc qu'il puisse immédiatement rendre service à un contingent offensif anderlechtois qui en a pourtant bien besoin. Sera-t-il efficace par la suite ? Du côté des supporters mauves, on croise évidemment les doigts.