Mais où va donc s'arrêter Philippe Clément ?

Philippe Clément est en train de marquer l’histoire du football belge en réalisant notamment l’exploit de qualifier deux clubs en Ligue des Champions ... la même année. Après avoir conquis le titre la saison dernière avec Genk, ce qui qualifiait directement le club limbourgeois pour la lucrative coupe aux grandes oreilles, il est parvenu à hisser les "Blauw en Zwart" en phase de poules. Et ce, en sortant, de bien belle façon s’il vous plaît, le Dynamo Kiev puis Linz dans les tours préliminaires.

Discret, posé mais sûr de lui et de ses choix, Philippe Clément s’impose comme l’un des futurs grands coaches belges. Il a appris énormément sous les ordres d’un Michel Preud’homme qui a eu la bonne idée de lui laisser plus de pouvoirs lors de sa dernière saison en Venise du Nord.



Si les dirigeants du FC Bruges n’ont pas tout de suite cru en Philippe Clément, ce dernier a fait preuve d’une maturité incroyable en rebondissant de la plus belle des manières. Il a accepté de relever un défi qui pouvait paraître fou à Waasland-Beveren. Il ne lui a fallu que quelques semaines pour tirer le maximum du potentiel des "Jaune et Bleu" qui, avec lui, vont réaliser un premier tour exceptionnel. Les Waeslandiens flirteront avec le top 6 jusqu’en décembre. Pas étonnant que le KRC Genk pense à lui pour relancer des Limbourgeois aux abois.

De nouveau, Philippe Clément fait preuve d’intelligence en signant en faveur d’un club qui compte énormément à ses yeux. C’est là que tout avait commencé pour lui, en tant que joueur. Genk est, au plus mal, au moment où il reprend la tête de l’équipe. C’est un pari risqué mais finalement calculé. Tout de suite, l’alchimie prend et les joueurs reprennent du plaisir. Genk obtient finalement un ticket européen et dispute même la finale de la Coupe de Belgique (perdue 0-1 après prolongation face au Standard).

Cette première saison en tant que T1 est une réussite pour Philippe Clément qui a montré qu’il avait une personnalité et des idées claires. Tactiquement, il a épaté tous les observateurs. Aussi bien à Waasland-Beveren qu’à Genk, on a souligné son travail méticuleux et son haut degré de professionnalisme.

Sa deuxième saison est celle de la confirmation. Genk devient une machine à gagner en développant un football de qualité et qui épaté non seulement en Belgique mais aussi en Europe. A Besiktas notamment, le club limbourgeois va inscrire un but exceptionnel dans sa construction, un but qui va faire le buzz sur la toile. Des joueurs comme Trossard, Malinovskyi, Samatta ou encore Berge et Dewaest prennent une nouvelle dimension.

Là où Philippe Clément a démontré qu’il était bien un grand, un très grand entraîneur, c’est dans la gestion du départ de Pozzuelo à Toronto. L’Espagnol constituait le métronome de l’équipe. Les tergiversations autour de son départ ou non auraient pu avoir des répercussions catastrophiques dans la dynamique créée au sein de la formation genkoise. Certes, le club limbourgeois a connu quelques semaines de flottement mais il s’est très vite relevé pour finalement décrocher un titre de champion de Belgique largement mérité !

Bruges, qui n’avait cru pas en lui deux ans plus tôt, va alors revenir à la charge et réussir le transfert de l’été. Pas du tout rancunier, Philippe Clément est donc revenu au Jan Breydelstadion. Malgré les départs de Wesley, Nakamba, Danjuma ou encore Denswil, il est parvenu à constituer une équipe directement compétitive. La preuve avec ce 10/12 en championnat et cette qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Certains diront que le Dynamo Kiev et Linz ne sont pas des noms ronflants mais il s’agissait de deux pièges, deux obstacles non négligeables que les Brugeois ont surmontés avec la manière !

Et s’il devenait le prochain sélectionneur des Diables rouges ?

Philippe Clément connaît un début de carrière tonitruant. Son ascension est constante. Actuellement, partout où il est passé, il est parvenu à allier le beau jeu aux résultats. Il va à présent pouvoir montrer ses capacités tactiques dans la plus grande compétition européenne. Un nouveau défi l’attend.

L’homme n’a pas choisi le chemin le plus facile pour arriver là où il se trouve aujourd’hui. Élu meilleur entraîneur de la défunte saison, Philippe Clément a, vous l’avouerez, tous les atouts pour éventuellement succéder à Roberto Martinez, le jour où ce dernier décidera de quitter ou sera évincé de l’équipe nationale belge.

A 45 ans, cet ex-Diable rouge (38 sélections, 1 but) a tout pour devenir le coach fédéral. Si cela se produit un jour, l’élève dépassera celui qui fut son maître pendant quatre saisons au FC Bruges, à savoir Michel Preud’homme.