Mais jusqu’où Vincent Kompany va-t-il pouvoir aller dans sa communication?

Depuis son retour à Anderlecht, Vincent Kompany est partout. Joueur, manager, il s'occupe non seulement des pros mais garde un œil sur les autres équipes d'âge mais aussi sur la formation féminine. Il est aussi ... dirigeant. C’est clairement, lui, qui donne les lignes directrices sur le plan sportif (transferts, …).

Vince The Prince est le King du Parc Astrid (ou plutôt de la Lotto Park).

Il n'y a finalement qu'un seul endroit où l'on souhaiterait le voir plus, c'est devant les micros de la presse. Les questions sont légitimes après un début de compétition sanctionné par un point sur six et le départ de Sebastiaan Bornauw, enfant de Neerpede, parti à Francfort alors que Kompany avait spécifié que son projet allait se bâtir sur les jeunes du cru.

Ce jeudi c'est le T1 officiel d'Anderlecht, Simon Davies, qui s'est présenté en conférence de presse. Face à lui, un seul journaliste, preuve s'il en est que personne n'est dupe et que le Gallois n'est que le super T2 de Vince the Prince.

Son discours creux et consensuel ne séduit pas les foules. Temps de la conférence de presse: 4 minutes. Un record du côté anderlechtois.

Quelques heures plus tard, Anderlecht a publié sur son site et son application une vidéo de Vincent Kompany. Le Diable rouge y exprime à nouveau la vision de son projet pour Anderlecht.

"Nous devons continuer à travailler, nous sommes sur la bonne voie. Le jour où ça ne sera plus le cas, je serai le premier à le dire" déclare entre autres le défenseur.

Scène ubuesque où quelques heures après une conférence de presse officielle du club, Vincent Kompany passe derrière son T1 pour aborder les mêmes sujets...

Les supporters pardonnent à l'enfant du pays, mais du point de vue de la communication, il y a quelque chose qui cloche.

Soit le plan de communication était prévu. Mais alors pourquoi envoyer Simon Davies en conférence de presse dans l'après-midi. Pourquoi ne pas directement envoyer Vincent Kompany face aux journalistes?

Soit le plan de communication a été changé suite à la désertion journalistique de l'après-midi et cela décrédibilise les quelques phrases lâchées par le Gallois.

Cela pose aussi un autre problème. En répondant aux questions face à une caméra du club, Vincent Kompany s'offre une tribune sans contradicteur face à lui.

Cela lui permet de garder la main sur le contenu de la communication et il évite les questions qui fâchent, alors que certaines, légitimes, commencent à pointer.

Anderlecht a donné les clés de la maison mauve à Vince the Prince. Est-ce un risque? Kompany a indiqué que son projet prendra du temps. Il faudra toutefois des résultats pour garder l'adhésion du public. Cela commence ce soir par la réception de Malines pour la 3ème journée de Pro League.