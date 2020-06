Maillot de Dzeko, don de Verstraete: le KV Ostende a récolté près de 50.000€

La campagne de financement participatif (crowdfunding) et les enchères en ligne du KV Ostende, mis en place à la mi-avril par les anciens joueurs Franck Berrier et Sébastien Siani et la fédération de supporters Kustboys pour donner un coup de pouce financier au club, ont rapporté 49.564 euros. Le KVO a communiqué à ce propos lundi.

Ostende annonce que le club divisera la somme entre trois acteurs : les jeunes (40%), les projets sociaux (40%) et les supporters (20%).

Berrier et Siani ont commencé la campagne de collecte de fonds à la mi-avril, alors que le KVO traversait une période de turbulences. L'accord avec l'acquéreur n'avait pas été conclu et le club n'avait pas obtenu de licence en première instance. De sorte qu'une relégation en 1re division amateurs se profilait à l'horizon. Mais dans les semaines qui ont suivi, les investisseurs étrangers se sont manifestés. Ostende a ainsi été sauvé financièrement et a assuré sa place en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Un dessin unique de l'artiste Herr Seele, "KVO Cowboy Hank", a été, avec 1.000 euros, l'objet le plus populaire de la vente aux enchères. Un maillot autographié par l'attaquant de l'AS Roma Edin Dzeko a rapporté 955 euros, un disque autographié par Arno 865 euros.

D'anciens joueurs et entraîneurs tels qu'Adam Marusic, David Rozehnal, Rocky Bushiri, Fernando Canesin, Laurent Depoitre et Yves Vanderhaeghe ont également fait don de tenues pour la vente aux enchères.

Birger Verstraete, un élément des jeunes du KVO et joueur actuel du FC Cologne, en Allemagne, a apporté une contribution substantielle de 10.000 euros. "J'ai grandi sur la Schorre. En tant que jeune joueur, j'y ai passé presque tous les jours et jusqu'à l'année dernière, j'y ai également donné des entraînements. L'ensemble de l'école des jeunes compte plus de 600 joueurs, quelque chose comme ça ne pouvait pas disparaître", a déclaré le milieu de terrain.

Le président Frank Dierckens est très satisfait des résultats. "Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu ces projets. Cela a non seulement apporté un soutien financier, mais peut-être même un soutien moral supplémentaire dans les moments difficiles. Nous avons eu des mois difficiles et quand je vois combien de fans ont soutenu notre club, c'est pour cela qu'on le fait."