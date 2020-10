Lukas Nmecha, le prochain crack d'Anderlecht version Kompany ?

Vendredi soir, Lukas Nmecha a crevé la nuit noire courtraisienne, dans un stade des Eperons d’Or chlinguant tristement le match à huis clos, tendance Covid-19. Reste qu’il en a profité pour marquer ses deux premiers buts de plein jeu, après avoir déjà buté deux pénos contre Waasland-Beveren et le Cercle Bruges. Menant ainsi le Sporting d’Anderlecht à sa 4e victoire de la saison, synonyme de repositionnement au classement. Son total perso : 4 buts en 566 minutes, pas mal… mais pas encore de quoi se rouler par terre en petite culotte.

À Courtrai, c’est aussi sa panoplie qui a scotché les observateurs : courses, gabarit, technique en mouvement, accélérations, déviations, présence dans les duels, calme et repli défensif. Déjà le registre de l’attaquant complet.

" Nmecha m’a impressionné par son activité en décrochage en 1e mi-temps, puis par ses actions en profondeur après la pause " explique Philippe Albert, consultant Eleven Sport et RTBF qui a commenté le match au stade. " Il joue juste, en déviation comme en contrôle. C’est un vrai 9, et Vincent Kompany l’a bien compris : il a un sens du but acéré, ses deux réalisations l’ont démontré car il était présent où il le fallait sur le 0-1 et le 0-3. Nmecha sera encore plus fort quand Yari Verschaeren aura retrouvé son meilleur niveau et si Albert Sambi Lokonga confirme ses prestations taille patron. Mais Nmecha reste perfectible techniquement dans les petits espaces. Il faudra voir aussi comment il se débrouille seul devant, dans les matches où le Sporting sera acculé. Il me fait penser au jeune Igor De Camargo, avec une présence athlétique équivalente, mais une technique supérieure. Et sa marge de progression reste énorme. "

" Il joue si facile… "

Prêté à Bruxelles une saison par Manchester City, mais sans option d’achat, Lukas Nmecha a derrière lui tout le soutien de Vince The Prince, qui l’a affronté aux entraînements des Citizens. Et était aussi sur le terrain lors des deux apparitions du jeune Lukas en Premier League, au printemps 2019, dans la sélection championne de Pep Guardiola en action contre West Ham et Brighton (14 petites minutes de présence pour Nmecha).

" Dès ses premières minutes à Ostende, on a vu que ce Nmecha avait quelque chose en plus " enchaîne Alex Teklak, analyste RTBF et Proximus. " Ses premières touches ou son jeu en remises dos au but, tout chez lui respire la facilité et la classe naturelle. Il est ‘propre’ car il est doté de ce qu’on appelle une technique ‘utile’, c’est-à-dire simple et efficace. Cela frise même parfois la nonchalance... Son langage non-verbal révèle aussi pas mal de maturité, malgré ses 21 ans : Nmecha est calme au ballon et ne semble pas ressentir la pression. Il peut jouer à tous les postes offensifs, même si je le préfère dans l’axe car il bouge bien entre les lignes et participe activement à la construction du jeu. Son gros point fort est, selon moi, ce changement de rythme qui lui permet de casser les lignes adverses : Nmecha est beaucoup plus qu’un simple attaquant de rectangle type Teodorczyk ou Santini. Mais son profil est adapté à une équipe qui possède le cuir et pratique un jeu dominant : je le vois mal, seul sur son île, à attendre des ballons. Mais s’il atteint ses 10-15 buts en fin de saison, et il est bien parti pour cela, c’est sûr qu’il sera trop cher pour la Belgique... "