Luka Elsner revient sur le partage du Standard à OHL : "On a retenu la leçon, mais elle pique toujours"

Alors qu'il menait encore 2-0 après 90 minutes de jeu, le Standard a été obligé de partager l'enjeu (2-2) face à OHL samedi dernier dans le cadre de la onzième journée de Pro League. Une contre-performance difficile à digérer pour les Liégeois et leur nouvel entraîneur, Luka Elsner, qui ont travaillé là-dessus au cours de la semaine pour tenter que cela ne se reproduise plus. Et ce, dès samedi, à l'occasion du déplacement des Rouches au Cercle de Bruges !

"Après le partage face à OHL, on a essayé d’en tirer les leçons : si un scénario similaire se reproduit, comment réagir, et quels sont les outils à notre disposition sur le terrain pour minimiser les risques et favoriser une fin de match un peu plus calme ?, a lancé Luka Elsner en conférence de presse ce jeudi. On en a parlé avec le groupe, et on est arrivé à quelques conclusions. La leçon a été retenue, elle pique toujours aujourd’hui, mais si cela peut nous servir à gagner d’autres points, cela nous sera profitable. On ne peut pas tout voir de manière complètement noire à la fin du match. On a donc aussi parlé du positif et on a essayé de renforcer ces éléments lors de cette semaine de travail. C’était une semaine bien remplie, parce qu’avoir le groupe au complet pendant toute une semaine, c’est très important pour nous, le staff. On a aussi beaucoup travaillé les positionnements défensifs pour être capables d’être un peu imperméables aux brèches créées par les adversaires. On veut aussi faire grimper un peu l’intensité à l’entraînement et dans notre manière de jouer, pour ne pas avoir 3-4 joueurs qui souffrent de crampes en fin de match. On pouvait potentiellement mener 3-0 face à OHL, on doit avoir cet instinct de tueur quand on nous en offre la possibilité, et de ne pas laisser revenir l’adversaire. J’ai parlé de vice au groupe, et quand on est dans ce métier, on est là pour gagner. Pour gagner, parfois, il faut faire preuve d’un peu de roublardise, savoir faire les bonnes choses au bon moment, et ça s’apprend. Et je pense que dans la douleur, on peut apprendre plus facilement ! Ce groupe ne doit plus prendre les choses avec facilité, et ce sera le cas, il devra faire preuve d’humilité. Il faudra faire les efforts constamment."

"Ce samedi, ils auront à cœur de démontrer une évolution positive avec une bonne performance et un résultat, a conclu le successeur de Mbaye Leye à la tête des Rouches. Cet enchaînement de matches est vital pour nous, ce premier match au Cercle est important pour nous donner la capacité de rester en vie et de retrouver la position qu’on voudrait. Cette équipe du Cercle, malgré les défaites, est extrêmement compliquée à jouer. Ils pressent beaucoup, donnent peu de possibilités à l’adversaire de ressortir proprement... Ce sera un challenge assez difficile. Nous ne sommes pas en position de dire qu’une équipe est en difficulté, on en a suffisamment nous-mêmes !"