Luka Elsner : "J’ai le sentiment qu’un mur s’écroule, on va enfin pouvoir respirer avec cette victoire"

Luka Elsner : "J’ai le sentiment qu’un mur s’écroule, on va enfin pouvoir respirer avec... Luka Elsner, arrivé en octobre du côté de Sclessin en provenance de Courtrai, a décroché sa première victoire à la tête du Standard ce samedi soir face à Eupen (1-0). L’entraîneur liégeois s’est montré soulagé à l’interview, alors qu’il restait sur quatre partages en autant de rencontres en championnat. "J’ai le sentiment qu’un mur s’écroule et qu’on va enfin pouvoir respirer avec cette victoire. On a cassé ce plafond de verre et j’espère que ça peut nous créer une série. Ce n’est qu’une victoire à domicile acquise avec beaucoup de combat. J’ai trouvé qu’on avait une constance offensive meilleure que lors des précédentes rencontres à domicile lors desquelles on mettait 15-20 minutes à se procurer une occasion. Ce soir on a eu pas mal d’occasions franches même si ce n’est pas nous qui avons fini le travail", a expliqué le coach franco-slovène au micro de Vincent Langendries. Si c’est le malheureux Emmanuel Agbadou qui a offert la victoire aux Liégeois en marquant dans son propre but, Joao Klauss aurait pu ouvrir le score plus tôt dans la rencontre : "Il y a des jours où tout rentre et d’autres où ça ne rentre pas. Klauss a fait un bon match, il a tout donné pour le collectif et s’est battu sur chaque ballon". Avant de poursuivre à propos de Selim Amallah : "Par moments il nous a créé des situations, il a aussi parfois perdu le ballon. Il faut qu’on accepte que c’est un joueur qui revient de blessure et qui prend des risques dans son jeu. C’est quelqu’un de créatif, on attend beaucoup de lui et il nous le rendra". Invaincu depuis qu’il est à la tête du Standard (4 partages et à présent 1 victoire en Pro League), Elsner ne va pas faire la fête pour autant : "C’est un bilan pas si glorieux que ça, quatre matches nuls ça ne nous fait pas avancer. Cette victoire compte beaucoup, elle va nous débrider un petit peu et nous permettre d’avancer plus facilement. Tout n’était pas parfait, on a encore beaucoup de travail devant nous", a conclu Luka Elsner.