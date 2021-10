Luka Elsner frustré par la fin de match du Standard contre OHL : "Se saborder en 10 minutes, ça laisse un goût très amer"

Luka Elsner a presque réussi son coup pour son premier match à la tête du Standard. On aurait pu le voir avec un grand sourire au moment de répondre aux interviews mais la fin de match catastrophique des Rouches face à OHL (2-2) a plombé le moral du Slovène.

"Il y a beaucoup de frustration et c’est facile à expliquer. Livrer un match suffisamment correct sur une partie de la rencontre pour se saborder sur les 10 dernières minutes, ça ne peut laisser qu’un goût très amer", déclarait-il au micro de Vincent Langendries après le coup de sifflet final.

"Le Standard a été insuffisant. On a été insuffisant dans la manière de gérer la fin de match. C’est une rencontre dans laquelle on ne peut pas laisser l’adversaire revenir. Le 2-1, c'est une frappe qui ne doit pas arriver. On a arrêté de défendre ensemble, on n’a pas su mettre le 3-0. On n’a pas su mettre le pied sur le ballon comme on peut le faire. On n’a pas mis les épaules assez haut pour dominer cette fin de match sans se mettre en difficulté", a encore regretté Elsner.

Le successeur de Mbaye Leye a ensuite parlé laconiquement des points positifs, remettant rapidement l’accent sur le travail à réaliser dans les prochaines semaines. "On a vu une mentalité dans l’envie de conquérir le ballon, la capacité à se créer des situations franches devant le but. Mais quand le tableau est terni comme cela, il est très compliqué de retenir quelque chose de positif. Il faut reconstruire petit à petit un caractère d’équipe. Il y a des choses sur lesquelles on pourra construire mais bon, la construction doit aller beaucoup plus vite."