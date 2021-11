Luka Elsner avant Gand – Standard : "Seul le collectif nous permettra de gagner des matches"

Le Standard veut continuer sur sa lancée, après son succès samedi dernier face à Eupen. Luka Elsner espère engranger sa deuxième victoire en championnat avec les Liégeois, dimanche à Gand.

Un déplacement délicat pour le Standard, qui compte un point de moins que les hommes de Hein Vananhaezebrouck. Le coach veut que le Standard confirme en groupe :"On devra être encore plus performants défensivement, parce que la Gantoise essaiera de profiter des défaillances dans notre bloc défensif. Et il faudra aussi améliorer notre capacité à conserver le ballon", a déclaré Luka Elsner en conférence de presse.