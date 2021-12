Luka Elsner après la victoire du Standard : "Nous ne voulions pas mourir"

Le Standard s’est imposé au terme d’une rencontre complètement folle ce dimanche à l’Antwerp (2-3). L'entraîneur des Liégeois Luka Elsner est revenu sur la prestation de ses joueurs et a également commenté les "bagarres" qui ont éclaté à plusieurs reprises.

"On pourra s’appuyer sur notre première mi-temps à l’avenir, elle était vraiment de bonne facture. La 2e période doit nous donner de l’humilité par rapport à la manière dont on a gagné. Les dix dernières minutes, on a réussi à mettre de la folie et de l’imprévisibilité dans notre jeu. Ça nous permet de gagner et c’est génial. Mais les 40 minutes précédentes, dans notre gestion et dans la manière dont on a laissé l’Antwerp revenir, ça doit nous donner de l’humilité", a déclaré le coach franco slovène au micro d’Eleven.

Alors que le Standard avait tout en main après le but du Chypriote Laifis, les Anversois ont renversé la vapeur avant de s’écrouler en fin de match : "On se met en difficulté tout seul avec des pertes de balle face à une équipe qui ne nous presse même pas. C’est quelque chose qu’il va falloir revoir car notre gestion n’a vraiment pas été bonne. On a besoin d’un Standard avec un peu de folie et dans ce match-là, il y a eu une partie où on a été assez fou".

Avant de reprendre : "Les éléments sont allés en notre faveur pour une fois. Les joueurs vont peut-être sentir un peu moins de peur dans la manière dont ils vont jouer. Mais il y a des moments, à certains postes, on doit faire beaucoup mieux".

En dehors de l’aspect sportif, les deux équipes nous ont également "offert" de tristes images de bagarre, notamment au moment de l’entrée aux vestiaires des joueurs. "Il y a eu une confusion énorme. On doit éviter de rentrer dans ce genre de conflit. Nous ne voulions pas mourir. Avoir une réaction et ne pas laisser tomber, peut-être que ça passait par ça aujourd’hui. Mais il faudra faire attention à ce que ces éléments ne soient pas trop récurrents car le football est avant tout un sport", a conclu Luka Elsner.