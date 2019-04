Luis Garcia jouera son dernier match avec Eupen contre Saint-Trond

Samedi à 20h30, contre Saint-Trond, Luis Garcia endossera pour la dernière fois le maillot de l'AS Eupen. Le club germanophone a confirmé mercredi le départ de son capitaine espagnol, 38 ans, après cinq années au Kehrweg.

Dès la semaine prochaine, Garcia reprendra sa formation d'entraîneur à Madrid. On ne sait pas s'il va mettre un terme à sa carrière car Garcia n'exclut pas la possibilité de continuer à jouer dans son pays.

Garcia a débarqué dans les Cantons de l'Est en 2014, après être passé par Saragosse, l'Espanyol, Murcie et les équipes de jeunes du Real Madrid. Au Kehrweg, l'Espagnol est devenu un chouchou du public. En 181 matches, il a marqué 36 fois et donné 26 passes décisives. Cette saison, il a totalisé jusqu'ici huit buts et cinq assists.

Mardi soir à leur local, le café Penalty, les supporters ont pu lui dire au revoir personnellement en prenant notamment des photos en sa compagnie. Jeudi matin, les fans d'Eupen le verront une dernière fois au travail lors de la séance d'entraînement ouverte au public. La rencontre des playoffs 2 contre Saint-Trond sera donc la dernière apparition de Garcia sous le maillot des Pandas.