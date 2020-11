Lucumi, Theate et... Deschacht, les tours infernales de Pro-League !

Avec son mètre nonante et un, Kurt Zouma est le défenseur le plus efficace d'Europe dans les airs : il a gagné 26 de ses 27 duels défensifs en 12 matches avec Chelsea, soient 96,3 % de dominance dès que le jeu s’élève. Il précède le défenseur albanais de l’Atalanta Bergame Berat Djimsiti (1,91 m, 22 duels gagnés sur 23, soient 95,7%) et le Britannique (absent lundi face aux Diables) de Manchester United Harry Maguire (1,94 m, 27/30, 90%).

Kurt Zouma - © FRANCK FIFE - AFP

Le top 10 renseigne Raphaël Varane (1,91 m, 22/25, 88%) à la 4e place et le Colombien… de Genk Jhon Lucumi (21/24, 87,5%) qui, avec son mètre quatre-vingt-sept, fait presque figure de nain à la 8e place.

Le top 25 révèle d’autres connaissances du public belge : Dante Bomfin (1,89 m, Nice, ex-Standard) figure à la 17e place (22/26, 84,6%), Rami Bensebaini (1,86 m, M’Gladbach, ex-Lierse) à la 23e (20/24, 83,3%) et Ahmed Touba (1,90 m, Waalwijk, membre des Diablotins de Jacky Mathijssen) à la 24e (34/41, 82,9%).

Oli saute toujours haut… et juste

Si l’on pointe le curseur sur la Pro-League belge, derrière Lucumi, on retrouve un certain… Olivier Deschacht (27/34, 79,4%), preuve que l’expérience et la lecture du jeu pèsent aussi dans la bonne approche d’un duel aérien. Car avec ses vieux os de 39 ans et 9 mois, ses semelles alourdies par les années et bien sûr son mètre quatre-vingt-six, Oli doit forcément plus jouer de l’œil et du timing, que du gabarit et du ressort... 39e défenseur le plus efficace d’Europe dans les airs, Oli précède même deux autres vétérans comme Laurent Koscielny (Bordeaux, 79%) et Mats Hummels (Dortmund, 78,6%))