Luc Nilis de retour à Anderlecht pour suivre l'équipe "pendant quelques semaines"

Luc Nilis, 53 ans, est de retour à Anderlecht. L’ancien attaquant du Sporting va rejoindre l'équipe première à partir de ce lundi, a annoncé le club ce vendredi dans un communiqué.

"Nilis est invité à suivre le noyau A pendant quelques semaines et à partager son expérience. Lundi, il viendra faire connaissance avec les coaches et jeter un coup d’œil sur le fonctionnement sportif du RSC Anderlecht", a écrit le club au sujet de son ancien attaquant, présent à Saint-Guidon entre 1986 et 1994 pour un bilan de 127 buts en 224 matches.

Nilis commencera "une période d’essai de quinze jours au sein du staff technique du RSCA", écrivent les journaux du groupe Rossel qui précisent que l'ancien Diable rouge se concentrera sur le secteur offensif. Si ce 'test' sera concluant, Luc Nilis pourrait signer "un contrat de plus longue durée" avec son ancien club, peut-on encore lire.

L'ancien attaquant du Winterslag, du PSV et d'Aston Villa revient d'une expérience en Turquie avec Ankaragücü où il s'occupait des attaquants. Auparavant, il avait notamment collaboré avec le PSV et VVV-Venlo.

