Lovre Kalinic à Aston Villa, c'est officiel

Lovre Kalinic s'envole dans les prochaines heures pour l'Angleterre et Aston Villa. La Gantoise et le club anglais sont parvenus à un accord pour un montant évalué à 6 millions d'euros, écrit Het Nieuwsblad.



Les détails contractuels sont également réglés avec le gardien croate. Le gardien a passé avec succès l'étape de la visite médicale.



"Tant que ce n'est pas confirmé, Lovre est toujours un joueur de La Gantoise. Mais il ne fera pas partie de la sélection pour le match contre le Cercle", avait expliqué Jesse Thorup, le coach des Buffalos, en conférence de presse.



Aston Villa occupe actuellement la 8e place en Championship (la 2e division anglaise). Les Villans, performants offensivement (43 buts en 22 journées), possèdent la 6e plus mauvaise défense de la série.



Kalinic a rejoint Gand il y a deux ans presque jour pour jour. Il a depuis disputé 79 matches. Désigné meilleur gardien lors du gala du Footballeur Pro (2017) et lors de la cérémonie du Soulier d'or (2018), Kalinic a décroché plusieurs récompenses individuelles.



Suite à la blessure de Danijel Subasic, il s'est aussi installé en sélection avec 5 titularisations ces derniers mois.