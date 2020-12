Losada : "Ce n'est pas parce qu'un joueur est négatif au Covid-19 qu'il est fit pour jouer"

Le Beerschot s’est présenté au coup d’envoi face à Anderlecht avec un noyau décimé et une préparation perturbée par le Covid-19. Le forfait a été évité mais ce match va laisser des traces dans les rangs anversois.

"On perd beaucoup plus que trois points", confirme Hernan Losada. "On perd aussi Tissoudali (touché au genou), Halaimia. Beaucoup de joueurs ont souffert de crampes. On n’était physiquement pas prêt pour jouer ce match. On a tout fait (pour jouer) mais c’était compliqué", explique le coach argentin qui regrette aussi que le VAR ne soit pas intervenu sur le contact entre Tissoudali et Sardella. Sans contester la supériorité d’Anderlecht.



"C’est vrai qu’on n’était pas à notre niveau habituel, au niveau de l’agressivité notamment. Il y avait beaucoup de déchets. On leur a donné un peu confiance. La moitié de l’équipe qui a joué ne s’est pas entraînée pendant deux semaines. On ne s’est pas entraîné en groupe avant ce samedi. On doit suivre les règles, sinon on est forfait", ajoute Mike Vanhamel.



Le Covid-19 laisse des traces dans les organismes. "Ce n’est pas parce qu’un joueur est négatif qu’il est fit pour jouer. Holzhauser et Van den Buijs ont eu zéro entraînement avec le groupe. Tissoudali, Frans, Bourdin à peine deux. Beaucoup de joueurs se sont présentés pour jouer face à Anderlecht (qui n’a perdu que trois matches cette saison) avec deux semaines pratiquement sans entraînement. C’est compliqué. C’est aussi difficile pour la suite."



"On a eu tellement de joueurs malades. C’était difficile de préparer le match correctement et d’être à 100%. J’ai été affecté pendant une semaine, maintenant ça va. Mais l’impact est réel. C’est pour ça qu’il faut du temps pour récupérer", témoigne Marius Noubissi qui a été touché par le Covid-19 au début du mois.



Pas question pourtant de demander un arrêt de la compétition comme l’a suggéré Yves Vanderhaeghe. "J’espère qu’on peut continuer à jouer. Le mois de janvier va être très dur pour toutes les équipes. Si tu abordes ce genre de situation avec 15 joueurs positifs, c’est encore plus dur".



Noubissi dévoile sa recette pour aborder ce mois démentiel : "travail et repos".