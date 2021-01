Lokonga : "Si on n'enchaine pas les victoires, ça ne sert à rien de regarder le classement"

Anderlecht et La Gantoise se sont quittés sur un match nul 0-0 dimanche au Lotto Park dans l'avant-dernière rencontre de la 23e journée du championnat de Belgique de football.

"C’était un match difficile, on a vu deux bonnes équipes sur le terrain. On a plus poussé qu’eux, mais sur l’ensemble du match, je pense que ça pouvait aller dans les deux sens. Comment améliorer notre efficacité offensive ? C’est une bonne question, je ne pense pas que ce soit si facile à y répondre. J’espère que ça va venir, on est sur le bon chemin en tout cas. On doit essayer de casser les lignes et profiter d’une passe qui pourra le faire. On peut aussi s’améliorer sur les frappes à distance. Des deux côtés, il n’y avait pas beaucoup d’espace pour tenter sa chance de loin", a précisé Albert Sambi Lokonga au micro de la Pro League après la partie.

"Il faut garder confiance en soi, confiance en l’équipe et retenir le positif pour avancer. Il ne faut pas trop regarder le classement je pense, il faut surtout penser aux bonnes performances et enchainer les victoires. Si on n’enchaine pas les victoires, ça ne sert à rien de regarder le classement", a ensuite conclu le capitaine du RSCA.

Troisième partage consécutif pour Anderlecht. Les Mauves, qui auraient pu s'installer dans le top 4 en cas de victoire, pointent au 5e rang avec 38 points. Gand est 12e (32 unités).