Lokeren va aussi en appel de la décision de la commission des litiges devant la CBAS

Lokeren en division 1B ? Pas encore sûr ! - La Tribune - 04/03/2019 Lokeren n’est pas encore certain de descendre. Il faudra attendre le verdict de la commission des licences (notamment dans le dossier mouscronnois) mais aussi celui de la commission disciplinaire de l’Union Belge. Partie civile, comme la Pro League dans le dossier du "Footballgate", la Fédération a demandé au parquet fédéral de faire diligence pour le volet "fixing" des rencontres du dossier, à savoir celui des matchs potentiellement truqués. En principe, les conclusions devraient atterrir sur le bureau du procureur Verhaegen (qui coordonne l’enquête interne à l’Union Belge) dans une quinzaine de jours, soit à la fin de la phase classique du championnat. On saura alors si Malines a, oui ou non, tenté d’influencer le résultat de son match face à Waasland-Beveren en 2018. Et si les corruptions, active et passive, étaient avérées, alors non seulement le club malinois ne montera pas en D1 (s’il gagne bien évidemment sa finale contre le Beerschot) et Waasland-Beveren serait rétrogradé, permettant ainsi à Lokeren de se maintenir. Il est clair que les clubs concernés, ayant pris connaissance des sanctions éventuelles, auraient alors la possibilité de se pourvoir en appel devant la CBAS, la Cour belge d’arbitrage du sport. Ce qui prendrait encore quelques semaines dans l’agenda. Mais la volonté des instances dirigeantes du football est que toutes les procédures soient terminées d’ici la fin du mois de mai afin de pouvoir établir clairement et sereinement les séries pour la saison prochaine.