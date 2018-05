Lokeren se rapproche de la finale des play-offs II, Eupen battu à l'Antwerp

Lokeren, qui s'est imposé 1-3 à Ostende, est toujours le principal candidat à la première place du Groupe B, synonyme de qualification pour la finale des play-offs II, au terme de la huitième journée disputée ce mercredi.

Les Waeslandiens comptent 17 points, soit trois de plus que l'Antwerp, qui l'a emporté difficilement face à Eupen (2-1), et quatre de plus que Saint-Trond, qui a battu le Beerschot 3-2.