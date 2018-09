Lokeren remporte le derby waeslandien et signe une 1ère victoire, Saint-Trond bat Ostende

Lokeren a profité du derby waeslandien pour signer la première victoire de sa saison lors de la sixième journée de la Pro League. Les pensionnaires du Daknam se sont en effet imposés (1-0) face à Waasland-Beveren grâce à un but de l'Israëlien Omri Ben Harush (85'). Lokeren remonte ainsi à la 14ème place avec 4 points et passe devant Waasland-Beveren, 3 points et zéro victoire.

Saint-Trond a également gagné (1-0) contre Ostende au Stayenveld grâce à un but sur penalty de Jordan Botaka (75').

Les Trudonnaires remontent ainsi à la 9ème place avec sept points et reviennent à deux longueurs d'Ostende, 7ème avec 9 points.