Lokeren dispose d'Eupen et poursuit sa course en tête du groupe B des playoffs II

Lokeren l'a emporté facilement (3-0) face à Eupen lors de la troisième journée des playoffs II dans le groupe B. Les Waaslandiens, invaincus, sont assurés de rester premiers à l'issue du weekend.

Steve de Ridder (1-0, 13e) a ouvert le score en première période avant que Jose Cevallos (2-0, 65e) ne double la mise après le repos d'une frappe splendide des 60 mètres. Remi Mulumba (67e) laissait ensuite les Eupenois à dix et Jordan Loties inscrivait un but contre son camp (3-0, 71e) pour permettre aux locaux de prendre le large. Au classement du groupe B, Lokeren est premier avec sept points en trois matches. Suivent Saint-Trond (3 points), Ostende (2 points), le Beerschot Wilrijk (2 points), Eupen (2 points) et l'Antwerp (1 point). Dimanche, l'Antwerp reçoit le Beerschot Wilrijk tandis qu'Ostende accueille Saint-Trond.

Dans le groupe A, Courtrai s'est rapproché à un point de Zulte Waregem en l'emportant sur la pelouse du Lierse (0-2) grâce à des buts de Jeremy Perbet (33e) et Abdul Ajagun (58e). Oud-Heverlee Louvain a obtenu sa première victoire dans ces playoffs II en s'imposant sur le terrain de Waasland-Beveren (0-2). Julien Gorius (23e) et Nikola Storm (54e) sont les buteurs. Au classement, Zulte-Waregem (7 points) occupe la tête. Suivent Courtrai (6 points), Mouscron (6), OHL (4), le Lierse (3) et Waasland-Beveren (0).