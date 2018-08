Lokeren attire un attaquant serbe et un défenseur israélien

Lokeren a annoncé l'arrivée de deux nouveaux joueurs lundi soir : l'attaquant serbe Djordje Jovanovic et le défenseur israélien Omri Ben Harush. Le premier a signé un contrat d'un an avec option pour une année de plus, le second s'est lié pour trois ans, avec option, avec le club waeslandien.

Jovanovic, 19 ans, vient du Partizan Belgrade, son club formateur pour lequel il a inscrit 4 buts en 21 matches.

Omri Ben Harush, 28 ans, évoluait au Maccabi Haifa. Il n'a jusqu'à présent joué que dans son pays, portant les maillots du Maccabi Netanya et du Maccabi Tel Aviv avant de passer à Haifa. L'international israélien (15 sélections) a été champion d'Israël en 2014 et 2015 avec le Maccabi Tel Aviv, avec lequel il a aussi soulevé la Coupe d'Israël en 2015.