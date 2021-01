Lior Refaelov, Soulier d'Or 2020 : "La récompense pour mes 10 années en Belgique"

Lior Refaelov a été élu, pour la seconde fois de sa carrière, le Meilleur Joueur de son championnat. Après un plébiscite en 2011 en Israël, le milieu de terrain offensif de l'Antwerp a remporté mercredi soir le 67e Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée.

"Je savais que j'avais une vraie chance de remporter le titre, mais vous ne savez jamais tant que le résultat n'est pas tombé. J'étais un peu nerveux, il est vrai. Je suis très fier et heureux d'avoir remporté ce trophée. Il récompense dix années en Belgique. Il y a eu des très bons moments et j'ai tenté de rester positif dans les périodes plus difficiles. La finale de Coupe de Belgique gagnée face au FC Bruges était un grand moment cette saison, j'étais très heureux de cette victoire pour lancer la saison de l'équipe. On avait déjà prouvé notre bonne forme ce jour-là. Ce trophée est une belle continuation dans la saison", a indiqué l’Israélien lors de la conférence de presse après la remise de la précieuse godasse.

"Je ne sais pas si je livre ma meilleure saison, mais je suis en tout cas très heureux de mon rôle à l'Antwerp, tant sur le terrain que dans le vestiaire. C'est la meilleure position pour afficher et développer mes qualités. Je présume que c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Après les titres acquis avec mes clubs respectifs, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma carrière. Je suis très fier", a conclu le médian offensif avec le sourire.

Refaelov a finalement devancé assez nettement, avec 271 points, Raphael Holzhauser (Beerschot, 187) et Paul Onuachu (Racing Genk, 86).