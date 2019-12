Limpide et décisive, la frappe en lucarne de Kums a enfoncé le Standard - © Tous droits réservés

Limpide et décisive, la frappe en lucarne de Kums a enfoncé le Standard - Extrait de Standard -... Pauvre en occasion et dominé par la nervosité, le duel entre le Standard et Gand s'est décidé à la 83e minute sur une frappe splendide de Sven Kums en pleine lucarne. Un très beau geste technique qu'il faut saluer et qui mérite d'être revu.