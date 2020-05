Licence : Pas encore de fumée blanche pour l'Excel Mouscron

C’est une mauvaise habitude. Pour la 5e fois en 6 saisons, Mouscron jouait sa survie devant la cour belge d’arbitrage pour le sport. Et à chaque fois jusqu’ici, l’Excel s’en est sorti ! Mais le dossier s’annonce plus difficile aujourd’hui. Convocation à midi ce mercredi. Audition de 4 heures ! 2 heures de plaidoiries. 2 heures de réponses aux questions de la cour dans le ferme espoir d’avoir convaincu le panel d’arbitres.

Les Hurlus devaient apporter deux réponses valables à deux problèmes. Le premier souci était financier : 3,2 millions d’euros à trouver pour garantir et assurer la continuité financière du club hennuyer la saison prochaine. De source fiable, les sous sont là. Et le budget de continuité a été présenté et défendu par le comptable du club.

Plus épineux et contrariant, l’interdiction formelle pour des agents de joueurs de diriger d’une manière ou d’une autre le club ! Ce qui aurait été le cas en 2017 et 2018 avec les agents Zahavi et Rautenberg. Et tout est là. Comment maître Dessart est-il parvenu à défendre valablement les Hurlus qui ont menti sciemment sur l’honneur ? L’avocat des Mouscronois a répondu avec précision et, nous dit-on, de manière brillante à toutes les questions posées. La CBAS rendra sa sentence au peu tôt ce vendredi au tard ce dimanche 10 mai.