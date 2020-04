Licence : le Standard comparaîtra le 5 mai devant la CBAS, une décision attendue avant le 10 mai

Le Standard comparaîtra le 5 mai prochain devant la CBAS afin de tenter d’obtenir sa licence. Le club liégeois a été recalé par la Commission des licences en début de mois. Le refus a été motivé par le non-respect du délai requis pour la preuve de paiement des primes de quelques joueurs et du compromis de vente du stade.

Pour obtenir sa licence, le Standard devra surtout prouver les liquidités de la société immobilière qui va acheter le stade de Sclessin afin de permettre la continuité financière la saison prochaine. La question des preuves de paiement de primes ne devrait pas influencer la décision vu qu’il s’agissait simplement d’un retard administratif.

La défense du club sera assurée par Me Gregory Ernes le 5 mai alors que l’arrêt de la Cour doit tomber réglementairement avant le 10 mai.

Mouscron et Ostende n'ont pas non plus obtenu le précieux sésame.