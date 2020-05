Licence : ça devrait passer pour le Standard

Rien n’est encore officiel mais le Standard est en bonne posture en vue de l’obtention de sa licence. Le club, représenté par Me Grégory Ernes, a défendu son cas en appel devant la CBAS en ce début de soirée. La défense fut rapide. Il nous revient que tout s’est bien déroulé pour les Rouches qui devraient plus que vraisemblablement obtenir le précieux sésame pour la saison prochaine.

Dans une situation économique jugée préoccupante, le Standard de Liège devait principalement offrir des garanties financières à la CBAS. Le 8 avril dernier, le refus d’obtention de la licence avait été motivé par le non-respect du délai requis pour la preuve de paiement des primes de quelques joueurs (ce qui devait être facilement réglé) et du compromis de vente du stade. C’est là que cela se compliquait.

Il devait prouver, notamment, qu’il a bien obtenu un compromis de vente et non un projet de compromis de vente de son stade. Et que le club a bien réuni toutes les garanties financières pour que " la société immobilière Standard de Liège " puisse acheter le stade et ainsi apporter les liquidités nécessaires à la société Standard de Liège. Pour survivre financièrement la saison prochaine en comblant le déficit record (un solde négatif de 14 millions).

Visiblement, les représentants du club sont parvenus à fournir des garanties suffisantes de leur solvabilité pour convaincre.

Plusieurs clubs avaient été recalés par la Commission des licences, Seraing a obtenu gain de cause ce lundi. Ostende attend toujours une décision, Mouscron défendra son cas ce mercredi tout comme Virton.