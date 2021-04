Leye satisfait après Standard-Beerschot : "Les play-offs 2 offrent aussi une place qualificative en coupe d’Europe"

Le Standard s'est imposé 3-0 face au Beerschot et a validé son ticket pour les play-offs 2. Une première mission accomplie pour le coach liégeois Mbaye Leye : "On va dire qu’on est à la mi-temps de notre saison. Par rapport à cette mi-temps, on a réussi à faire le plus difficile dans une saison difficile en se qualifiant pour les play-offs 2. En étant le Standard, on peut faire la fine bouche ou se dire qu’on est content de jouer les play-offs 2. Mais il reste une deuxième partie à faire dimanche prochain donc il faut rester concentrer et être content de la manière dont on l’a fait. Je pense qu’on a joué un très beau match contre Gand et on a été chercher des points à Eupen. Même si c’était un peu plus difficile en première mi-temps aujourd’hui parce qu’on avait face à nous une équipe bien organisée qui jouait en transition, il fallait trouver la liberté, avoir beaucoup de mouvements et c’est ce qu’on a pu faire en deuxième mi-temps".

Les Liégeois ont affiché beaucoup de maturité durant la rencontre mais ce n'est pas le point qui a le plus satisfait Leye : "C'est un plus. C’est surtout l’efficacité sur ce but de Klauss que j’ai envie de souligner. On a souvent eu du mal à concrétiser directement nos occasions. Et ici en étant plus efficace, ça permet de faire sortir l’adversaire, d’avoir plus d’espaces et on a moins peur de leurs transitions. C’est le genre de match qu’on n’a pas pu gagner, par exemple à Mouscron avec une équipe bien en place, en bloc bas. Ici, marquer le premier but nous permet d’avoir plus d’espaces, de jouer plus libéré et c’est le mérite des garçons. Je pense que depuis quelques temps, on voit des choses à la hauteur du club, à la hauteur du Standard et il faut continuer comme ça".

►►► À lire aussi : Pro League : Tout ce qu’il faut savoir sur les Champion’s play-offs, Europe play-offs et le barrage

Les Rouches ont affiché une belle efficacité dans les deux rectangles, idéal pour la confiance mais le coach liégeois n'a pas peur d'un excès de confiance avant la finale de la coupe de Belgique face à Genk : "Je pense que la confiance est nécessaire par rapport à l’équipe que nous allons affronter. Je me demande même si ce n’est pas la meilleure équipe du championnat lorsqu’ils sont en forme. On les a vu hier jouer pendant une heure à un niveau exceptionnel, avec des joueurs qui sont tout le temps en mouvement, avec un attaquant qui marque. Et donc face à eux, on a besoin d’être dans un bon jour, de jouer plus qu’à 200% et avoir un peu plus de chance parce qu’en face, ce sont eux les favoris, ils sont un peu plus forts que nous. En plus de ça, ils sont devant nous au classement. Donc nous on doit faire le maximum, on doit travailler dur et on a une bonne semaine pour se préparer parce que c’est un match super important pour nous".

Les choix de Leye se sont également compliqués au fil de la saison, notamment grâce aux arrivées de Klauss et Muleka, des choix de luxe pour le coach liégeois : "Oui mais avec ça on a aussi une mauvaise nouvelle. On perd un joueur, on verra combien de temps ça va durer. C’est dommage pour le garçon parce qu’il a fait une saison extraordinaire et on va peut-être le perdre pour longtemps au moment où on va peut-être profiter de ce qu’on a accompli".

Cette qualification pour les play-offs 2 est importante pour les Liégeois, pour Leye la saison ne sera pas uniquement réussie en cas de victoire en finale de coupe : "Les play-offs 2 offrent aussi une place qualificative en coupe d’Europe. En tant que joueur j’ai toujours joué pour gagner donc on va débuter ces play-offs 2 pour les gagner, qu’on gagne ou qu’on perde la coupe. Je ne vais pas fausser la saison, je vais jouer jusqu’au bout".

Avant d'entamer les play-offs 2, le Standard aura tout de même à coeur de s'offrir un trophée en remportant la coupe de Belgique contre Genk le week-end prochain.