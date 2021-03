Leye satisfait après Genk-Standard : "Un visage du Standard que tout le monde aime voir"

Le Standard a partagé l'enjeu à Genk (2-2) malgré un match plaisant et voit les play-offs 1 s'éloigner presque définitivement. Mbaye Leye est cependant satisfait du visage montré par son équipe : "Je pense qu’on a vu un visage du Standard que tout le monde aime voir. Je pense aussi qu’au niveau du résultat, on méritait mieux. Quand on voit à la fin avec Bastien, avec Amallah. Je pense que les gens devant leur télé ont aimé ce match de haut niveau avec une bonne intensité. Quand vous avez en face une équipe comme Genk qui fait partie du top 4 avec un beau football, on a su rivaliser dans tous les domaines et c’est important ".

D'abord aux commandes suite au but de Klauss, les Liégeois ont ensuite dû courir après le score et ont fait preuve de caractère pour arracher le point du nul. "Pour une équipe comme nous, la force de caractère, c’est essentiel. On a le talent mais il y a des moments où il faut savoir mettre quelque chose en plus. Mais je pense qu’aujourd’hui, la partition elle était totale, avec de l’engagement, des occasions. On peut même être déçu parce qu’on aurait pu repartir d’ici avec quelque chose de plus. On a été mis en danger dans la transition mais dans le jeu, dans le positionnement on était bon. Et ça c’est un bon signal. Je pense que depuis un bon moment on travaille pour faire des prestations comme ça. Les garçons sont déçus, ils méritaient sans doute un peu plus", regrette le coach sénégalais.

Ce point est finalement le point de l'optimisme : "Les trois matchs restants sont importants. Il faut se focaliser dessus étape par étape. Pour mes joueurs, le plus important c’était aujourd’hui. Avec la prestation qu’on a faite, on a été présent, bon dans les duels, dans l’agressivité. On a créé du jeu sur un terrain magnifique. Donc ça aide les deux équipes à faire le travail et d’avoir un match de haut niveau".

Joao Klauss a été élu homme du match, un choix logique pour Mbaye Leye: "Je pense qu’il est important pour l’équipe, il fait beaucoup de boulot. Aujourd’hui, j’aurais donné le prix d’homme du match aux 22 joueurs et même aux remplaçants qui sont rentrés. C’était un match de football complet avec deux équipes qui n’ont pas refusé le jeu et qui ont essayé de faire quelque chose avec le ballon. Et je trouve que c’est réjouissant pour nous. Il faut continuer. Malheureusement on est de nouveau dans une situation où on ne gagne pas alors qu’on était venu pour les trois points".

Lorsqu'on demande à Mbaye Leye si le Standard dit au revoir aux play-offs 1 avec ce résultat, il esquive quelque peu la question : "Je n’ai pas encore regardé le classement. J’étais dans l’optimisme de regarder les occasions qu’on a créé, le jeu qu’on a produit. Mais je pense que c’est le visage du Standard que les gens aiment voir et il faut que l’on trouve cette régularité qui nous manque".

Avec la blessure de Cimirot lors de l'échauffement, il a dû modifier ses plans mais ses joueurs ont répondu présents : "Cette blessure modifie les plans parce que j’ai changé trois joueurs de position. L’animation est restée la même mais avec des joueurs qui ont changé. Aujourd’hui, quand je vois le jeune Balikwisha je lui dis top de faire une prestation comme ça, de donner de l’espace aux joueurs, de créer de l’espace, d’être là dans les duels et il faut le féliciter. Et tous les autres joueurs aussi. Je le répète, le Standard a un bon noyau avec des jeunes qui vont le faire".

On lui demande également son avis sur la prestation de Pavlovic, qui a numériquement pris la place de Cimirot : "C’est pour ça que je parle de tout le noyau. Les jeunes et les joueurs que j’utilise, c’est parce que dans le système voulu, dans le match voulu, ils vont apporter quelque chose".

Malgré l'optimisme affiché par Mbaye Leye à l'interview, le Standard ne fait pas une bonne opération et reste 11e avec 41 points.