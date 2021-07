Leye : "Quand je vois mes joueurs au sol, avec des crampes, je suis certain qu’ils ont tout donné"

Le Standard a partagé l'enjeu dans les tous derniers instants face à Genk en ouverture de cette nouvelle saison de Pro League. Un résultat décevant pour des Liégeois qui ont dominé la seconde période. Pour Mbaye Leye, le résultat est décevant mais la prestation en seconde période est encourageante : "Quand tu prends un but comme ça à la fin tu es déçu. Parce que la deuxième mi-temps qu’on a effectué était bonne. On a eu plus confiance dans le système, on a un peu plus fait le jeu. Et tu es déçu parce que tu mérites trois points en parlant de la deuxième mi-temps. Parce qu’en première mi-temps on a mis du temps à rentrer dans le jeu, à être près de l’homme et là ils se sont créés des occasions. Mais dans l’ensemble, pour un premier match de la saison, il y a eu beaucoup de bonnes choses et il faut rester sur cet état d’esprit pour la suite".

Le retour des supporters à Sclessin, même s'ils n'étaient que 9000 a été un véritable plus pour les Rouches, qui ont semblé retrouver la mentalité bien connue en bord de Meuse : "C’est ça l’idée, c’est de montrer une bonne mentalité à ceux qui viennent à Sclessin, en apportant du jeu. Parce qu’on a vu qu’on avait besoin d’eux dans les moments où on était moins bien ou à des moments où on veut mettre plus le pressing. Je pense qu’il faut toujours partir dans cet état d’esprit, avec le collectif. Quand je vois mes joueurs qui sont au sol, qui ont des crampes, je suis certain qu’ils ont tout donné. Aujourd’hui je dois les féliciter parce que ce point vaut trois points parce qu’ils ont beaucoup donné et je suis content de la manière qu’ils ont joué en deuxième mi-temps et en fin de première mi-temps. L’analyse c’est qu’il faut rester dans cet état d’esprit".

Mis en difficulté en première période, le Standard est revenu avec de toutes autres intentions en seconde période : "Ce qui était important c’est que nos trois joueurs au milieu de terrain ne suivent pas toujours le joueur en infiltration parce que derrière on avait du monde. Et quand vous partez, vous libérez de l’espace où Bongonda venait un peu. Et là on était dans la difficulté. Il fallait un peu mieux presser Preciado sur le côté droit parce qu’il nous a un peu fait mal. Et dans ce sens-là, il fallait aussi mettre un peu plus de pression sur le gardien parce qu’il a un bon jeu au pied et il sait faire ce décalage. On a réussi à avoir un bloc avec de meilleures distances. Sur ce premier match, on voit un peu l’idée d’où on veut aller et je suis fier de ce qu’ils ont réalisé".

Physiquement, la fin de match a été compliquée à gérer, une information qui n'inquiète pas le coach liégeois car la saison est encore longue et ce n'est pas maintenant qu'il faut atteindre son pic de forme : "Avec cette préparation qui est beaucoup plus courte et Jackson a eu mal à la cheville à un moment et ne s’est pas beaucoup entraîné. On veut bien faire des matchs amicaux en préparation mais on n’a jamais la même intensité parce que c’est différent. Aujourd’hui tu vois qu’une équipe ne peut pas être prête à la première ou à la troisième ou quatrième journée parce que tu dois monter des paliers. Il faut finir ce cercle de préparation mais ce qu’on a montré aujourd’hui est important. Après, c’est plus avoir un banc qui est capable de garder le niveau de ce qui était là, de pousser encore plus. On va essayer d’amener un peu plus de sang frais parce que ce sera important".

Le jeune Al-Dakhil, 19 ans, a montré de belles choses. Une performance qui conforte Leye dans sa vision des choses : "On a vu de bonnes choses et je pense qu’il a une personnalité qui fait qu’il ne s’emballe pas. C’est un garçon intelligent. Mais c’est l’idée d’utiliser l’académie. On l’a dit, on espère que ce sera le cas, avec des jeunes talentueux, bien entourés. Aujourd’hui, tout le monde connaît notre situation financière donc on est obligé de travailler en étant serré, de travailler ensemble, en étant solidaires. Et c’est comme ça qu’on va s’en sortir. Je pense que Nathan Ngoy avait aussi fait une bonne prestation la saison dernière. Il ne faut pas oublier qu’ils sont à côté de Sissako et Laifis qui peuvent les aider à grandir".

Sur le but liégeois tombé au premier poteau sur un corner, les consignes étaient de plonger vers cette première zone : "Avec Onuachu dans ce rectangle, il faut courir vers le premier poteau. J’ai toujours aimé ce premier poteau. C’est important. On connaît les qualités de Kostas sur les corners et le corner est super bien donné".

Aron Donnum, premier transfert Rouche de ce mercato a été annoncé peu avant la rencontre. Un renfort qui fera du bien mais qui devra gagner sa place : "La cible était de trouver un joueur capable d’amener le danger. Il a toutes les qualités pour nous satisfaire. Ce qui est important c’est qu’il soit bien accueilli, qu’il soit mis dans de bonnes dispositions. Et après tout le monde devra se battre pour sa place. Je veux de la bonne concurrence. Il a assez de qualités pour se faire sa place. Les transferts que l’on fait, c’est toujours dans l’objectif d’amener un plus".

Le discours du coach Leye est clair, la mentalité sera très importante cette saison et celui qui ne suivra pas le train fera sans doute les frais du même traitement réservé aux Carcela, Lestienne, Dussenne et Amallah...