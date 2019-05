Leye mis à l’honneur pour le dernier match de sa carrière : « J’ai profité de ce moment »

Le public de Mouscron a rendu hommage à Mbaye Leye vendredi soir à l’occasion du dernier match de la carrière du Sénégalais. Avant le coup d’envoi de la rencontre des Hurlus contre Waasland-Beveren, Leye a été remercié par un maillot commémoratif et un cadre photo au centre duquel figurait l’inscription 'Merci Mbaye'. L’attaquant de 36 ans, accompagné de son épouse et de ses enfants, a ensuite récolté les applaudissements et les chants de son public. Après le match, il a rejoint la tribune de Mouscron pour faire la fête et profiter des dernières accolades avec son public.

Il s’est ensuite rendu au micro de la Pro League pour exprimer son ressenti. « C’est quelque chose de spécial pour moi mais je m’y étais préparé depuis longtemps. Depuis le mois de janvier, je savais que je jouais ma dernière saison. C’était essentiel de terminer quand j’en avais envie et maintenant c’est le bon moment. »

« J’ai profité du moment », a poursuivi Leye. « Avec le coach, on s’était arrangés, il m’avait demandé quand je voulais sortir. C’est une page qui se tourne pour moi. Je suis très content de ce que j’ai réalisé. C’était inespéré. Je n’ai pas de regrets dans ma carrière. Je suis très satisfait de ce que j’ai pu réussir en jouant au football à un très haut niveau. C’est parfait. C’est tout ce que j’espérais et je l’ai eu.

« Je suis épanoui de ce que j’ai réalisé. J’ai beaucoup de bons souvenirs. Jouer pour un club comme Zulte Waregem et essayer d’être champion, c’est quelque chose qui n’arrivera pas souvent. J’ai vécu beaucoup de bons moments et je dois remercier tous les clubs où je suis passé et les entraîneurs que j’ai eus pour cela. »

Leye n’aura joué que 26 matches en faveur de Mouscron qu’il n’a rejoint qu’au début de cette saison. Il a en revanche collectionné 354 apparitions en Pro League avec 121 buts à son actif. Il aura surtout marqué les esprits lors de ses 6 saisons disputées à Zulte Waregem (202 matches). Il termine sa carrière avec trois Coupes de Belgique à son palmarès (La Gantoise en 2010, le Standard en 2011 et Zulte-Waregem en 2017). Sur le plan individuel, il a obtenu le Soulier d’ébène en 2013. En Pro League, le Sénégalais a également défendu les couleurs de Lokeren et d’Eupen. A l’étranger, il a disputé une saison à Amiens en Ligue 2.