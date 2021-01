Leye : "Le Standard d’aujourd’hui ne peut pas rivaliser avec Bruges"

Le Standard version Leye a subi sa première défaite. Le Club de Bruges était trop fort ce dimanche après-midi lors de la 23e journée de Pro League et a battu les Rouches 3-1.

L'entraîneur du Standard était lucide à l’issue de cette défaite. "Ce Bruges-là est trop fort pour le Standard aujourd’hui. Maintenant, ce qu’il faut faire, c’est continuer à grandir. Bruges était dans un grand jour et nous pas. On a commis pas mal d’erreurs et peut-être qu’on a marqué trop tôt. Il faut apprendre et quand on joue contre plus fort, il faut se surpasser. Mais aujourd’hui, on était trop court par rapport à ce Bruges-là", a déclaré Mbaye Leye au micro d’Eleven.

Et le T1 d’ajouter sur les capacités de son équipe : "il y avait des faiblesses de notre côté. Nos trois milieux ont été dominés en première mi-temps. C’était important d’apporter plus et on s’est réveillé en changeant le système. Mais aujourd’hui, ça ne suffisait pas. On peut faire une longue analyse ou alors dire que le Standard d’aujourd’hui ne peut pas rivaliser avec Bruges. Et la semaine prochaine, il faut gagner à Seraing et puis contre OHL pour se relancer."

Avec cette première défaite en six matches, il ne faut pas s’alarmer du côté du Standard. Un Standard qui ne devrait pas trop bouger ces prochaines 24h avec la fin du mercato. De bon augure donc pour Leye : "Les dirigeants sont conscients et font tout pour mener le club vers une bonne route et maintenant j’ai un groupe pour rivaliser en championnat et on va y aller étape par étape."

Au classement, Bruges compte 57 points et possède 14 longueurs d’avance sur ses plus proches concurrents, l’Antwerp et Genk (43). Le Standard est 4e avec 38 points.