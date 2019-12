Mbaye Leye - © RTBF

Leye : "Ces derniers résultats ne doivent pas tout remettre en question" - Football - Pro League... Michel Preud’homme étant grippé (mais malgré tout présent sur le banc), c’est l’entraîneur adjoint du Standard Mbaye Leye qui s’est présenté aux interviews d’après-match jeudi soir quelques minutes après la défaite du Standard 0-1 contre Gand. L’ancien attaquant sénégalais regrette le dénouement de cette rencontre. "C’était un match qui pouvait tomber dans les deux sens. Malheureusement, on n’arrive pas à profiter de nos temps forts, ça se voit depuis plusieurs semaines", a-t-il constaté au micro de Hervé Gilbert en assurant que son équipe avait fait le nécessaire pour l’emporter. "L’animation était bonne et cela nous a permis de nous procurer de bonnes opportunités. Je pense qu’on a fait de bonnes choses aujourd’hui." L’année 2019 du Standard se termine donc avec un 6e match consécutif sans victoire. Une mauvaise passe due en grande partie aux blessures, estime Leye. "Il ne faut pas remettre tout en question à cause des derniers résultats. On a fait beaucoup de très bons matches dans cette première partie de saison. Il reste neuf matches après la trêve. On va se reposer un peu et tout le monde va revenir pour que l’on soit à nouveau à 100%."