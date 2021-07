Leye à propos de Genk : "Une équipe avec plus de capacités techniques, physiques et financières que le Standard"

C’est reparti pour un tour ! Le championnat de Belgique reprend ses droits ce vendredi soir avec un alléchant Standard – Genk. A la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Liégeois Mbaye Leye s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse afin d’aborder ce premier choc de la saison.

Bonne nouvelle pour Mbaye Leye, il pourra compter sur tous ses joueurs ce vendredi, ou presque : "J’ai un noyau de 24 joueurs. Tout le monde est fit mis à part Merveille Bokadi (opéré du tendon d’achille il y a 3 mois et qui en a encore au moins pour 2 mois avant d’être prêt)". Absent lors du dernier match de préparation face à Rennes (3-3) pour cause de blessure à la cuisse, Hugo Siquet sera lui disponible face à Genk.

"On s’est bien préparé. A part cette semaine qui a été chahutée par les intempéries, on a montré de très bonnes choses notamment durant 60 minutes face à Rennes. Les joueurs sont motivés, concentrés et excités de reprendre la compétition. J’espère que demain on va montrer un nouveau visage", a expliqué le coach sénégalais.

Avant de reprendre sur l’adversaire limbourgeois : "Genk n’est pas un cadeau mais n’importe quelle équipe est difficile à jouer en début de championnat. C’est toujours la mentalité qui fait la différence lors des 5 premiers matches. On ne trouvera pas une équipe prête à 100% mais on doit voir du caractère. C’est le même Genk que la saison dernière, une équipe qui veut faire le jeu avec des grosses qualités offensives. Genk a plus de capacités techniques, physiques et financières que le Standard".

Battu par ces mêmes Limbourgeois en finale de la Coupe de Belgique la saison dernière (2-1), le Standard s’attend à un tout autre match : "On sait qu’il ne faudra pas faire d’erreurs derrière si on veut gagner. On devra être vigilant pour éviter d’être surpris et on devra former une équipe solidaire. Contrairement à la finale, ici on joue à Sclessin et le public peut faire la différence. Ça fait du bien d’avoir les supporters à la maison. Certains de mes joueurs, comme Siquet, n’ont pas connu ce public et on sait que le stade de Sclessin avec ses supporters ça change chaque joueur".