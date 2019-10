Lestienne : "On savait ce qu'il y avait de l'espace dans le dos des backs et on a essayé d'en profiter"

Le Club de Bruges et le Standard se sont neutralisés dans le choc de la douzième journée. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Comme souvent dans ces cas-là, il y a un peu de frustration dans les deux camps.



Maxime Lestienne, ancien Brugeois, estime que "c’est un point mérité pour les deux équipes". "Même si on a le sentiment qu’on aurait pu gagner ce match… mais Bruges aussi. C’est un bon résultat chez les premiers. On n’a pas eu beaucoup de récupération ces derniers jours. On a montré qu’on méritait la deuxième place et peut-être la première. Le staff et l’entraîneur ont bien analysé Bruges. On savait ce qu’il y avait de l’espace dans le dos des backs et on a essayé d’en profiter. Après on a manqué un peu de réalisme devant. Je pense qu’on peut malgré tout être content."



L’ailier a été à l’origine de l’ouverture du score avec une belle ouverture pour Samuel Bastien. "En ce moment Sam est très en forme tout marche pour lui. Le plus important, c’est de ne pas avoir perdu ce match."



Max a été bien accueilli par ses anciens supporters. "Il y a eu des sifflets aussi", remarque-t-il. "Certains oublient mais j’ai reçu beaucoup de messages de supporters de Bruges. Ça restera toujours un club qui restera dans mon cœur. J’ai fait des bonnes choses ici et c’est grâce à eux que je suis là. Aujourd’hui je suis Standarman et je suis content de mes supporters".



Zinho Vanheusden est un peu plus déçu que son équipier. "Quand on mène 0-1 ici et qu’on ne gagne pas, c’est normal d’être déçu. On a fait un bon match. Tout le monde était bien concentré, a défendu et s’est donné à 100%. Ce n’est pas facile de venir jouer à Bruges. Il y avait la place (pour gagner). Dommage qu’on ne l’ait pas utilisée à fond. On a eu plus d’occasions qu’eux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu sais que cela va être plus difficile. Mais on a bien tenu. On a montré qu’on était à notre place. Je le répète dommage qu’on n’ait pas gagné. Mais on apprend et on avance."