Lestienne : "Le secret de ma forme ? Calme, réussite et une bonne préparation"

Preud'homme : "Un large noyau, à gérer pour être performant sur une longue distance" - Standard... "On ne s’est pas trompé en transférant Selim. Il s’est intégré rapidement et il a tout pour être apprécié par notre public", confirme Michel Preud’homme. "Les mouvements qu’on a faits à Saint Trond avec toutes les occasions ratées. On les a répétés aujourd’hui et on a marqué. Ça m’a confirmé que si on avait raté au Stayen, c’est parce qu’on n’est pas habitué à ce terrain." Et MPH de détailler son plan tactique. "Ce que je veux, c’est de la verticalité dans les intervalles, dans l’espace mais pas spécialement dans le dos de la défense. Même si c’est là que ça doit se terminer puisque c’est là qu’on marque les buts. On a un noyau large. On a des bons joueurs. De septembre à décembre, on va jouer tous les trois jours. J’essaie d’avoir le plus de joueurs prêts pour cette période difficile. Mon noyau le permet. Il faut le gérer pas pour les egos mais pour être performant sur une longue distance."