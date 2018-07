Lestienne : "J'ai une petite revanche à prendre avec Michel Preud'homme"

Maxime Lestienne, le dernier transfert entrant du Standard, est revenu au micro de Standard TV sur ses débuts à Mouscron, sur ses expériences à l'étranger, ainsi que sur les nombreux appels du pied d'Olivier Renard, le Directeur du Recrutement des Rouches, qui ont finalement été récompensés.

"Il y a quelques années, Olivier Renard m'a appelé pour savoir si j'étais intéressé par le projet "Standard", a expliqué Maxime Lestienne. Mais à ce moment-là, je n'avais pas envie de revenir en Belgique. Olivier l'a tout de suite compris, et l'an dernier, quand il a su que j'étais libre, il m'a recontacté, avec le même discours. Ce n'est pas que je n'étais pas intéressé, mais je ne me voyais pas déjà revenir en Belgique. Je voulais encore vivre une expérience à l'étranger... et Malaga s'est présenté. Même quand je lui disais "non", Olivier Renard m'a toujours respecté, il a toujours compris mes choix. Ici, il est revenu plusieurs fois à la charge, on a discuté avec mon agent, et ça s'est bien passé."

"J'ai également eu l'entraîneur au téléphone, a repris le nouveau N.22 du Standard. Michel Preud'homme, je l'ai connu à Bruges pendant une petite année. Il me donnait beaucoup de conseils, mais à l'époque, je ne les écoutais pas à 100%. J'ai une petite revanche à prendre avec Michel, parce que j'aimerais l'écouter plus maintenant, faire ce qu'il me demande de faire, pour continuer à progresser. Je n'ai que 26 ans, j'ai encore beaucoup d'années dans le foot devant moi, je l'espère en tout cas ! Aujourd'hui, je suis content de faire partie de cette équipe et de pouvoir jouer à Sclessin."