Lestienne, auteur d'un doublé: "On est premier et on mérite cette première place"

Le Standard s'est imposé à Ostende 1-4, avec un doublé de Maxime Lestienne. Il s'agit déjà de ses quatrième et cinquième buts cette saison. Mais malgré tous ces éléments positifs, le Liégeois a conscience du petit passage à vide de son équipe en première période. Pas de quoi inquiéter le joueur cependant, l'essentiel est ailleurs, la victoire était au bout.

"En première mi-temps, on a géré le match. On était bien dedans, après on encaisse le but et on se fait un peu peur. Et puis je ne sais pas ce qu'il se passe mais on se fait un peu dominer. Mais en deuxième mi-temps, on revient avec des bonnes intentions et on marque assez rapidement. Après on a pu gérer le match. C'est vrai qu'il faut rester concentrés du début à la fin."

A dix minutes du terme, le joueur a demandé à sortir, mais il rassure. "J'ai fait beaucoup de courses, j'étais un peu fatigué vers la fin donc j'ai demandé mon remplacement. Je pense que le score était déjà acquis. Je sais qu'il y avait des joueurs frais avec beaucoup de qualités sur le banc."

Il assume son statut d'homme en fort du Standard "Oui, je marque. Mais je pense que tout le monde est en forme. On est premier et on mérite cette première place."